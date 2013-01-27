Подготовка видео на ютуб

Здравствуйте, нужно приводить к максимально удобозрительному виду видео. Пример видео, не резал ничего, исходник. http://yadi.sk/d/Qlwf9MJR2JB3E, 3-5 минут каждое. Наложение фильтров или чего там в вашей сфере идёт с настройками... Нужен гайд как это делать самому в оптимальные сроки, настройка софта (удалённо) и пример того, чего я (после вашей помощи) могу добиться. 50$ оценивается помощь такого рода, возможно у Вас своя цена, готов рассмотреть.

Оставляйте ваши предложения и пожелания, кому интересно помочь за вознаграждение. Отвечу всем.