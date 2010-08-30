Срочно нужны талантливые моделлеры-текстурщики

Доброго времени суток! На данный момент есть 2 игровые проекта на которые мне срочно нужны профессиональные моделлеры-текстурщики. В основном сейчас нужно делать серию доспехов ( наплечники и шлем ) и оружие. Лоу поли, текстуры - диффуз,нормал и спекуляр. За такой комплект готов от 100 долларов платить. ( планируется около 40 комплектов) Второй проект - здания. Полигонаж не важен но текстуры очень хорошо должны быть нарисованые от руки в мультяшном стиле (примеры предоставлю). Перед началом работы - нужно сделать тестовое задание, чтобы убедиться что именно вы мне подойдете. Работы предстоит очень много.

Ещё раз хочу повторить - мне нужны несколько талантливых моделлеров-текстурщиков с нормальным портфолио, желательно с Украины. Если хорошо сработаемся, ещё будут заказы.

Большая просьба - оставляйте заявки здесь или в личке. Я всем дам ответ ( положительный или отрицательный).