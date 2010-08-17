На постоянную удаленную работу нужен 3д визуализатор. Нужно рисовать 3д макеты предметов, мебели и т.д. Придумывать ничего не нужно, рисовать по готовым идеям. Работа удаленая, постоянная. Каждый месяц разное количество заказов, постоянная месячная зарплата (сдельно не предлагать!!!!) Ваши предложения и пожелания по окладу. Заявки без суммы оклада и портфолио рассматриваться не будут.