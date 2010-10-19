Требуется 3D моделлер

3D-графикаЗакрыт15 заявок463 просмотра
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Требуется 3D моделлер для работы над персонажами и объектами онлайн игры.

Кто заинтересовался пишите на [email protected]

Обсудим детали проекта.

Если есть возможность указажите пожалуйста

- выполененые проекты, или ссылку на портфолио

- расценки на создание и анимирование модели персонажа среднего уровня

13 лет назад
xzsoft
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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