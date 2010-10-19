3D-моделлер

Ищу для постоянного сотрудничества на удаленной основе художника, моделлеров, текстурщиков для разработки игры. Опыт в играх обязателен. Знание Unity engine. Только из Украины. Если вы заинтересованы в сотрудничестве высылайте информацию о себе и ссылки на ...