3D моделлер игровых локаций

$1000
3D-графикаЗакрыт18 заявок424 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание 3д моделей игрового мира. Архитектура, объекты, деревья, ландшафт. По заданному стилю или концепту.

Требования:

3Ds max. Photoshop на профессиональном уровне. Особое внимание будет уделено работе с текстурами.

Приветствуется:

Художественное образование.

Высокая скорость выполнения работ.

Заработная плата по результатам собеседования.

Форма работы - удаленная.

13 лет назад
a3dline
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Художник по персонажам ( 3D моделер, аниматор )

    $1000

    Художник по персонажам ( 3D моделер, аниматор ) Обязанности: - Создание персонажей и анимации - Создание игрового мира - Low-poly, Hi-poly моделирование; - Текстурная развертка. - Генерация спрайтов Требования: ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по 3D MAX

    На УДАЛЕННУЮ РАБОТУ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО 3D MAX. Работа отдельными объемами. Оплата за каждый объем отдельно.Очень важно соблюдение сроков выполнения объемов.Возможна предоплата

    3D-графика52 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D дизайнер и чертежник (Автокад или Архекад)

    Фирма ищет двух человек для удаленной работы 1) Дизайнера 3D - моделера для создания визуализаций интерьеров. Оплата труда по количеству помещений. 2) Чертежника работающего в Автокаде или Архикаде. Для создания чертежей и схем помещений коттеджа Требуется навыки и ...

    3D-графика24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются 2D художник, 3D моделер, текстурщик

    Ищу для постоянного сотрудничества на удаленной основе художника, моделлеров, текстурщиков для разработки игры. Опыт в играх обязателен. Знание Unity engine. Только из Украины. Если вы заинтересованы в сотрудничестве высылайте информацию о себе и ссылки на ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется опытный 3Д моделлер. Украина

    Требуется моделер с опытом от 5лет. Наличие художественного вкуса обязательно. Умение моделить графику NextGen - большой +. Портфолио обязательно. Навыки работы в Фотошоп - большой +

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен рендерщик на постоянной основе

    $500

    Рисовать в основном лестницы, ну и бывает отделка интерьера, входная информация это подробные чертежи лестницы в автокаде и фото обекта, в неделю требуется рендерть где-то 3-4 обекта, примеры можете посмотреть по этой ссылке http://www.gedacomp.ru/gallary_10.php, оплата ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен моделлер и текстурщик

    Для красочного полу-мультяшного проекта нужен моделлер и текстуровщик, причем необходимо самому уметь рисовать текстуры, а не совмещать готовые.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужны талантливые моделлеры-текстурщики

    $5000

    Доброго времени суток! На данный момент есть 2 игровые проекта на которые мне срочно нужны профессиональные моделлеры-текстурщики. В основном сейчас нужно делать серию доспехов ( наплечники и шлем ) и оружие. Лоу поли, текстуры - ...

    3D-графика28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен 3д визуализатор

    На постоянную удаленную работу нужен 3д визуализатор. Нужно рисовать 3д макеты предметов, мебели и т.д. Придумывать ничего не нужно, рисовать по готовым идеям. Работа удаленая, постоянная. Каждый месяц разное количество заказов, постоянная месячная зарплата (сдельно ...

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад