3D моделлер на постоянную работу

Создание 3д моделей игрового мира. Архитектура, объекты, деревья, ландшафт. По заданному стилю или концепту. Требования: 3Ds max. Photoshop на профессиональном уровне. Особое внимание будет уделено работе с текстурами. Приветствуется: Художественное образование. Высокая скорость выполнения работ. Заработная ...
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Нужен специалист в области трехмерного моделирования и текстурирования для создание моделей игрового мира.
Наличие портфолио по данной тематике, либо выполнение тестового задания.
Опыт: владение 3Ds max и Photoshop на профессиональном уровне.
Работа: удаленная, постоянная.
Тестовое задание:
Создать трехмерную модель деревянного жилого дома по скетчу (см. приложение). Кол-во треугольников не имеет значения. Материал должен иметь текстурные карты (diffuse, bump и т.д. ) и настроенные шейдеры.
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