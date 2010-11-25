Художник по фонам для казуальных игр

Компании Orange Graphics на постоянную работу в г. Киеве требуются художники по фонам для казуальных игр.

В идеале кандидат должен уметь создать фон с начала и до конца: 3д сцена с текстурами, рендер, обрисовка в фотошопе.

Рассматриваем также кандидатуры моделеров к-е могут создать сцену и оттекстурить ее и художников способных выполнить работу по постобработке и добавлению дополнительных предметов в сцену путем коллажирования

Заработная плата - от 700 до 1500 уе, по результатам собеседования и первых 2 недель работы.

Обязательно - наличие работ соответствующего пофиля (3д сцены для казуальных игр, обрисовка сцен для казуальных игр, коллажирование для казуальных игр).

Обращайтесь пожалуйста с помощью заявок а не ПМ или пишите на [email protected]