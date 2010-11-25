Художник по фонам для казуальных игр

Требуется на разовые проекты персонажный аниматор(желательно из Спб.), исключительно работающий в MAYA. При положительном результате возможно сотрудничество на перспективу. Проекты разные, от не дорогих до достойных. На текущий момент есть не сложная работа по ригу и анимации ...
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Компании Orange Graphics на постоянную работу в г. Киеве требуются художники по фонам для казуальных игр.
В идеале кандидат должен уметь создать фон с начала и до конца: 3д сцена с текстурами, рендер, обрисовка в фотошопе.
Рассматриваем также кандидатуры моделеров к-е могут создать сцену и оттекстурить ее и художников способных выполнить работу по постобработке и добавлению дополнительных предметов в сцену путем коллажирования
Заработная плата - от 700 до 1500 уе, по результатам собеседования и первых 2 недель работы.
Обязательно - наличие работ соответствующего пофиля (3д сцены для казуальных игр, обрисовка сцен для казуальных игр, коллажирование для казуальных игр).
Обращайтесь пожалуйста с помощью заявок а не ПМ или пишите на [email protected]
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