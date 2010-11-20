Аниматор персонажей, софт MAYA

Требуется на разовые проекты персонажный аниматор(желательно из Спб.), исключительно работающий в MAYA. При положительном результате возможно сотрудничество на перспективу.

Проекты разные, от не дорогих до достойных.

На текущий момент есть не сложная работа по ригу и анимации 4х персонажей.

Персонажи, относительно простые, отмоделены, требуется риг(сетап, скелет) и анимация, сложность на 2 из 5-ти бальной шкалы, все движения простые, кувырков прыжков сложных нет.

За подробностями в ICQ: 280-502-040