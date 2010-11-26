3d художник (моделлер)

$2500
3D-графикаЗакрытнет заявок128 просмотров
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Знания: 3dsmax

Образование: Не имеет значения

Опыт работы: от 2х лет

Пол: Не имеет значения

Занятость: Полный рабочий день

Зарплата: 40000 руб.

E-Mail: [email protected]

Задачи:

- создание сцен для казуальных игр, моделирование интерьеров и экстерьеров в сжатые сроки.

Требования к кандидату:

- креативность, воображение, вкус

- опыт профессиональной работы в 3dsmax

- опыт работы в игровых проектах

- наличие портфолио

Условия работы:

- молодой, творческий коллектив

- работа в офисе, полный день

- гибкий график работы

Присылайте резюме и портфолио на [email protected]

13 лет назад
utyf
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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