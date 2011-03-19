Художник по фонам для казуальных игр

Компании Orange Graphics на постоянную работу в офисе в г.Киеве требуются высококвалифицированные художники по казуальным играм. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается активный продакшн.

Требования:

-опыт создания качественных локаций для казуальных игр и соответствующие примеры работ. Уровень качества - подобный MCF: Raven hearst, Phantom of the Opera, Curse of the Briar Rose и подобные с качественной графикой.

- художественный вкус

- умение выполнять обрисовку/постобработку рендера в фотошоп

- желательно - умение создавать сцены в 3д, настраивать освещение, рендерить.

Ждем Ваши резюме на [email protected], тема - Художник по фонам

Желательно примеры работ предоставлять или в атаче или ссылкой на онлайн-портфолио.