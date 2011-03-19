Художник по фонам для казуальных игр

На проектной основе нужен дизайнер для разработки POSM. Рассматриваются кандидаты имеющие хорошее портфолио. Конкретная задача будет ставиться успешным кандидатам. Предпочтение дизайнерам с конструкторскими навыками, которые имеют опыт сотрудничества с производством (безумно красивые идеи возможно было воплотить ...
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Компании Orange Graphics на постоянную работу в офисе в г.Киеве требуются высококвалифицированные художники по казуальным играм. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается активный продакшн.
Требования:
-опыт создания качественных локаций для казуальных игр и соответствующие примеры работ. Уровень качества - подобный MCF: Raven hearst, Phantom of the Opera, Curse of the Briar Rose и подобные с качественной графикой.
- художественный вкус
- умение выполнять обрисовку/постобработку рендера в фотошоп
- желательно - умение создавать сцены в 3д, настраивать освещение, рендерить.
Ждем Ваши резюме на [email protected], тема - Художник по фонам
Желательно примеры работ предоставлять или в атаче или ссылкой на онлайн-портфолио.
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