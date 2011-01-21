Требуется художник

$5000
3D-графикаЗакрыт14 заявок400 просмотров
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В издательство требуется художник для выполнения разовой работы.

Обязательные требования:

Умения создавать трехмерное графическое изображение.

13 лет назад
vakancyhudojnik
Михаил Львов 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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