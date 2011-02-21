Требуется 3Д-дизайнер на проектную работу

3D-графикаЗакрыт13 заявок329 просмотров
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Требуется 3Д-дизайнер на проектную работу на 3 месяца с опытом работы моделирования объектов для выставок.

Знания программ: 3D Max, Illustrator, Photoshop.

Основная задача: разработка стендов, сценография.

Подробнее при переписке.

Обязательно наличие портфолио.

13 лет назад
freepr11
Татьяна 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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