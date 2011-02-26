Требуется визуализатор

3D-графикаЗакрыт28 заявок533 просмотра
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Для постоянного сотрудничества требуеться визуализатор.

Подойдет даже продвинутый новичек.

Профессионалов просьба не обращаться бюджеты не большие!!!

Требования к кандидату:

Адекватный в общении человек.

Готовность обучаться и повышать свой профессиональный уровень

Наличие ПК позволяющего делать визуализацию сцен до 5млн полигонов (чтобы не пришлось в ответственный момент искать компьюте на котором отрендерить сцену)

Умение читать чертежи.

Знание програмы Adobe Photoshop CS3 и выше

Что я предлогаю?

Постоянные интересные проекты (графика для веб, архитектурная визуализация)

Помощь в освоении специализированных программ

Помощь в освоении азов архитектурной визуализации

Предложения по типу "готов взяться" рассматриваться не будут. Будте добры, расскажите о себе хоть немного...

Жду ваших ответов. С уважением, Артем.

PS-желательно кандидат из Украины.

13 лет назад
HelixDesign
Артем 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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