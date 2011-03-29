Требуются разработчики Unity3D (удаленно)

Компания "ERS GАМЕ STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 3D аниматора / художника. Требования к соискателю: - Знание программного продукта Autodesk 3ds Max; - Создание 3D-персонажей и текстур; - Умение скинить; - Реактор; - Анимирование персонажей для компьютерных игр (гуманоидных и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются разработчики Unity3D для удаленной разработки архитектурного онлайн-проекта: онлайн-конструктор макетов домов на базе типовых элементов - “Лего для взрослых”.
Упрощенную модель задачи можно посмотреть на демо-ролике: http://daminion.net/temp/prog_004.wmv
Требования:
* Отличные знания C# и Unity3D
* Опытом работы с Unity 3D - 2 года
* Опыт работы с SVN
* Общий стаж программирования - 5 лет
* Опыт 3D моделирования
* Наличие завершенных проектов как портфолио обязательно
Условия:
* Занятость полная. Необходимо быть доступным по скайпу в течение всего рабочего дня (7 часовой рабочий день).
* З/п - по результатам собеседования - от $2k/мес. Возможны бонусы.
Тестовое задание:
В качестве тестового задания необходимо создать программу для сборки каркаса первого этажа из 5 типовых элементов.
Резюме и ссылки на 2 лучшие на Ваш взгляд работы присылайте на e-mail: [email protected].
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