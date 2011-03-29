Требуются разработчики Unity3D (удаленно)

Требуются разработчики Unity3D для удаленной разработки архитектурного онлайн-проекта: онлайн-конструктор макетов домов на базе типовых элементов - “Лего для взрослых”.

Упрощенную модель задачи можно посмотреть на демо-ролике: http://daminion.net/temp/prog_004.wmv

Требования:

* Отличные знания C# и Unity3D

* Опытом работы с Unity 3D - 2 года

* Опыт работы с SVN

* Общий стаж программирования - 5 лет

* Опыт 3D моделирования

* Наличие завершенных проектов как портфолио обязательно

Условия:

* Занятость полная. Необходимо быть доступным по скайпу в течение всего рабочего дня (7 часовой рабочий день).

* З/п - по результатам собеседования - от $2k/мес. Возможны бонусы.

Тестовое задание:

В качестве тестового задания необходимо создать программу для сборки каркаса первого этажа из 5 типовых элементов.

Резюме и ссылки на 2 лучшие на Ваш взгляд работы присылайте на e-mail: [email protected].