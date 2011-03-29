Требуются разработчики Unity3D (удаленно)

$10000
3D-графикаЗакрыт2 заявки574 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются разработчики Unity3D для удаленной разработки архитектурного онлайн-проекта: онлайн-конструктор макетов домов на базе типовых элементов - “Лего для взрослых”.

Упрощенную модель задачи можно посмотреть на демо-ролике: http://daminion.net/temp/prog_004.wmv

Требования:

* Отличные знания C# и Unity3D

* Опытом работы с Unity 3D - 2 года

* Опыт работы с SVN

* Общий стаж программирования - 5 лет

* Опыт 3D моделирования

* Наличие завершенных проектов как портфолио обязательно

Условия:

* Занятость полная. Необходимо быть доступным по скайпу в течение всего рабочего дня (7 часовой рабочий день).

* З/п - по результатам собеседования - от $2k/мес. Возможны бонусы.

Тестовое задание:

В качестве тестового задания необходимо создать программу для сборки каркаса первого этажа из 5 типовых элементов.

Резюме и ссылки на 2 лучшие на Ваш взгляд работы присылайте на e-mail: [email protected].

Unity
13 лет назад
KMurat
Мурат 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • 3D аниматор / художник

    Компания "ERS GАМЕ STUDIOS" (г.Киев) приглашает на постоянную работу 3D аниматора / художника. Требования к соискателю: - Знание программного продукта Autodesk 3ds Max; - Создание 3D-персонажей и текстур; - Умение скинить; - Реактор; - Анимирование персонажей для компьютерных игр (гуманоидных и ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3D-Аниматор

    $2500

    Требуется художник-аниматор для создания эротических флешек. Специалист должен уметь сам рисовать и анимировать. Оплата - 10- 15$ за секунду анимации. Работа постоянная в офисе (Санкт-Петербург), можно удаленно

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разыскивается 3d моделлер.

    Всем привет. Ищу 3d моделлера, для работы над различными проектами. Работа бывает как сложная (HightPoly моделирование техники), так и простенькая текучка (моделинг предметов для игр и т.д.). Главное чтобы человек был аккуратным и ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 3D-моделлер

    Требуется 3D-моделлер, способный на создание низкополигональных моделей с уклоном в архитектуру: здания, виадуки, элементы ограждений. Среда моделирования не важна. Выходной формат *.3ds, *.max, или *.obj. В качестве исходных данных будут предоставляться фотографии объектов и 3D ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер выставочных стендов

    $5000

    Обязанности: Разработка концепции, визуализация дизайн-проектов эксклюзивных выставочных стендов Требования: Свободное владение и опыт работы в прикладных программах: 3D Max + Vray, Adobe PhotoShop, CorelDraw, AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Illustrator Высшее художественное или архитектурное образование Опыт работы более 5-ти лет ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Преподаватель курсов Autodesk 3ds Max

    $2500

    Академия Информационных Систем приглашает к сотрудничеству, целеустремленных, пунктуальных и ответственных людей. Требования: -Мы ищем преподавателя Autodesk 3ds Max, специалиста в своей области знаний. -Возраст значения не имеет, готовы взять грамотного студента старших курсов. -Творческий ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Художник по фонам для казуальных игр

    Компании Orange Graphics на постоянную работу в офисе в г.Киеве требуются высококвалифицированные художники по казуальным играм. На данный момент у нас в разработке находятся 3 казуальных проекта в стиле Hidden Object по которым сейчас начинается ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу моделлера под проекты интерьеров

    $100

    Работа в 3d max 2011. Требуется отрисовывать модели интерьеров и мебели, я дальше занимаюсь текстурированием и освещением. Предлагайте методы (за объем, за сложность..) оплаты, сколько примерно будет стоить комната 30-40 метров (спальня) простого дизайна. Исходники ...

    3D-графика18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется визуализатор

    Для постоянного сотрудничества требуеться визуализатор. Подойдет даже продвинутый новичек. Профессионалов просьба не обращаться бюджеты не большие!!! Требования к кандидату: Адекватный в общении человек. Готовность обучаться и повышать свой профессиональный уровень Наличие ПК позволяющего делать визуализацию сцен до 5млн полигонов (чтобы ...

    3D-графика28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется 3Д-дизайнер на проектную работу

    Требуется 3Д-дизайнер на проектную работу на 3 месяца с опытом работы моделирования объектов для выставок. Знания программ: 3D Max, Illustrator, Photoshop. Основная задача: разработка стендов, сценография. Подробнее при переписке. Обязательно наличие портфолио.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад