Есть форум по адресу http://daminion.net/user-forum Нужно разработать скин для форума на движке IP.Board и встроить на страницу сайт (с учетом header-a, footer-a): http://daminion.net/temp/ipBoardSkin.png (имеется psd версия). Скин на рисунке основан на скине Cielo от skinbox.net. http://www.skinbox.net/live/ipb-3-1-x-skins/cielo-s109-p1.html Пожалуйста, оставляейте заявки только если ...