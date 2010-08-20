KMurat

Мурат KMurat

 
45 летРоссия/Ставрополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Нужен скин для IPBoard/Invision Board

    Есть форум по адресу http://daminion.net/user-forum Нужно разработать скин для форума на движке IP.Board и встроить на страницу сайт (с учетом header-a, footer-a): http://daminion.net/temp/ipBoardSkin.png (имеется psd версия). Скин на рисунке основан на скине Cielo от skinbox.net. http://www.skinbox.net/live/ipb-3-1-x-skins/cielo-s109-p1.html Пожалуйста, оставляейте заявки только если ...

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются разработчики Unity3D (удаленно)

    $10000

    Требуются разработчики Unity3D для удаленной разработки архитектурного онлайн-проекта: онлайн-конструктор макетов домов на базе типовых элементов - “Лего для взрослых”. Упрощенную модель задачи можно посмотреть на демо-ролике: http://daminion.net/temp/prog_004.wmv Требования: * Отличные знания C# и Unity3D ...

    Unity
    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Задача для опытного спеца по ModX

    На сайте (движок ModX) есть регистрация через WebLoginPE. Залогиненный юзер также логинится и на форум (движок Phorum). Произошла рассинхронизация CMS и форума: юзер который логинится на сайт под одним именем попадает на форум под другим. Цену ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка PSD-макета под ModX

    Ищу грамотного ModX верстальщика для верстки PSD макета: 1 главная страница и примерно 10 доп. страниц Основные специфичные требования: - Нужен опыт работы с AJAX: AJAX слайдер, переключаемые закладки, главное меню - Нужно встроить PunBB форум - Нужно встроить ...

    WordPressMODXAjax
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшая настройка сервера

    Проблемы: 1. не работает отправка писем, TheBat зависает с сообщением "connecting to host". (Отключал firewall, пробовал другие клиенты). Нужно настроить отправку писем (по крайнейTheBat). Если нужно, настроить работу с сертификатами. 2. Приходят уведомления подобного рода: "Your Linode, ...

    Postfix
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Нужно установить Redmine на сайте
Очень порядочный и приятный в общении заказчик. Сорудничеством доволен. Рекомендую.
Виталий соответствует моему главному критерию отбора сотрудников - увлеченность, активность и опыт. Работу выполнил на 150%, заплатил сверху договоренной суммы. Будет возможность, заберу к себе в команду :) Много не хвалю - чтобы не сглазить :)
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Delpher
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Обновить блог с WP 2.6.3 до WP 3.0.1
Порядочный заказчик. Понятное задание, без лишних вопросов. Рекомендую.
Все четко выполнил. И достаточно быстро. Молодец! Обычно сразу нахожу к чему придраться, а тут и не к чему.
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adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Небольшая настройка сервера
Работаю с Муратом тоже не первый раз. Тоже очень доволен сотрудничеством.
Работаю не первый раз. Работу выполнил хорошо, результатами доволен.
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