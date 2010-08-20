Есть форум по адресу http://daminion.net/user-forum Нужно разработать скин для форума на движке IP.Board и встроить на страницу сайт (с учетом header-a, footer-a): http://daminion.net/temp/ipBoardSkin.png (имеется psd версия). Скин на рисунке основан на скине Cielo от skinbox.net. http://www.skinbox.net/live/ipb-3-1-x-skins/cielo-s109-p1.html Пожалуйста, оставляейте заявки только если ...
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Содержимое этого файла-справки: http://daminion.net/files/Daminion_Updated.zip нужно перекинуть на MediaWiki: http://daminion.net/mediawikiСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10000
Требуются разработчики Unity3D для удаленной разработки архитектурного онлайн-проекта: онлайн-конструктор макетов домов на базе типовых элементов - “Лего для взрослых”. Упрощенную модель задачи можно посмотреть на демо-ролике: http://daminion.net/temp/prog_004.wmv Требования: * Отличные знания C# и Unity3D ...3D-графика2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На сайте (движок ModX) есть регистрация через WebLoginPE. Залогиненный юзер также логинится и на форум (движок Phorum). Произошла рассинхронизация CMS и форума: юзер который логинится на сайт под одним именем попадает на форум под другим. Цену ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу грамотного ModX верстальщика для верстки PSD макета: 1 главная страница и примерно 10 доп. страниц Основные специфичные требования: - Нужен опыт работы с AJAX: AJAX слайдер, переключаемые закладки, главное меню - Нужно встроить PunBB форум - Нужно встроить ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно обновить блог с WP 2.6.3 до WP 3.0.1.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Проблемы: 1. не работает отправка писем, TheBat зависает с сообщением "connecting to host". (Отключал firewall, пробовал другие клиенты). Нужно настроить отправку писем (по крайнейTheBat). Если нужно, настроить работу с сертификатами. 2. Приходят уведомления подобного рода: "Your Linode, ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно установить redmine на сайте. Кто сможет помочь? Хостер MediaTemple. Доступ по SSH.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад