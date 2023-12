Небольшая настройка сервера

Проблемы:

1. не работает отправка писем, TheBat зависает с сообщением "connecting to host". (Отключал firewall, пробовал другие клиенты). Нужно настроить отправку писем (по крайнейTheBat). Если нужно, настроить работу с сертификатами.

2. Приходят уведомления подобного рода:

"Your Linode, linodeXXXXX, has exceeded the notification threshold (1000) for disk io rate by averaging 2001.59 for the last 2 hours."

Подвисает сервер.

Хостинг VPS:Linode

Почтовый сервер: Postfix

Email client: TheBat