Небольшая настройка сервера

Есть принтер Canon Pixma 5200, в нем два картриджа с черным цветом: пигмент и водорастворимый. Нужно напечатать документы на самоклеящейся бумаге - но проблема, с нее пигмент тутже стирается. Как сделать чтоб принтер печатал заданный документ водным ...