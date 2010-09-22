Canon IP5200: как не печатать пигментом. Решить.

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Есть принтер Canon Pixma 5200, в нем два картриджа с черным цветом: пигмент и водорастворимый.

Нужно напечатать документы на самоклеящейся бумаге - но проблема, с нее пигмент тутже стирается.

Как сделать чтоб принтер печатал заданный документ водным чернилом а не пигментом?

Документ - таблица Open Office. OC Linux

13 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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