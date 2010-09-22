Настроить сервер Linux под Drupal

Настроить сервер (документооборот+сотрудники+CRM+хелпдеск+..) -основное, дополнительное по ходу установки Синхронизировать с Exchange 2010.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить домашний сервер под Drupal
Инет через VPN
Дистрибутив выбирайте сами
в сервере 2 карты , одна интегрированная для входа инета , вторая wifi для раздачи инета локально
необходима настройка swtools и руссифицированная админка для самостоятельного управления сервером (почта,домены, архивация)
стоит 2 винта для одновременной записи на случай сбоя.
настройки системы безопасности
Описание сервера:
Материнская плата Intel D510MO integrated Atom D510 iN10 mini-ITX SATA Audio4+2 LAN+GMA3150 (bulk) [BLKD510MO]
Память DDRII Kingston 2048Mb 800MHz [KVR800D2N6/2G-SP]
Жесткий диск SATA II Western Digital 250Gb,Caviar SE WD2500AAKS, 7200 rpm, 16Mb buffer [WD2500AAKS]
Корпус Foxconn RS-233, Slim-Desktop, 250W, 2*USB, Audio, Mic, Fan, miniITX (black/silver) [RS-233]
Адаптер D-Link Wireless N 150 PCI adapter, 802.11n(150Mbps) [DWA-525]
Общение через скайп.
Указывайте Вашу цену и сроки.
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо настроить почтовые серверы на VPS-хостинге (избавить, в частности, от потока спама). Проверить другие основные настройки сервера. Так как четкое ТЗ отсутствует, то, во избежание недопонимания в дальнейшем, высылайте приватным сообщением перечень работ, которые планируете ...Завершен13 лет назад
Продемонстрировать возможность сервера - оптимизация, функции, сокращение затрат;донастроить конфиги под нового провайдера, обучить дальнейшим настройкам.Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Установить и настроить 1С 8 Управление Производственным Предприятием +Управление Транспортом и дистрибуция, перенести базу с 1С 7.7. Синхронизировать с WMS - складская учетная система.Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, Нужно 1) Составить конфиг MySQL на основе /usr/share/mysql/my-huge.cnf 2) Забиндить в конфиге MySQL все на localhost (bind-address = 127.0.0.1) 3) Включить syn_cookies в ядре 4) Закрыть в iptables порт 8080 для всех, кроме своих внешних интерфейсов 5) Сделать минимальный ...Завершен13 лет назад
Необходимо настроить vps с Gentoo OS (под работы веб-сервера - апач,php,mysql и т.д.)...подробности по аське 576-720-764 P.S> сразу указывайте ценуНастройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Необходимо грамотно настроить файл .htaccess . Нужно перенаправить по редиректу людей с одного сайта на другой. icq - 1два1пять43414Настройка сервера/ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо настроить PPTP, OpenVPN с раздачей динамических IP адресов. То есть подключаться все пользователи будут на 1 IP, а на выходе для каждого пользователя должен быть свой IP, то есть у каждого пользователя должен ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день!. На постоянное удаленное сотрудничество требуется специались по астерикс серверу. задачи в которых нужна помощь в файле приложении, оболочка и тд уже есть ужен только спец по астериксу.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Требуется настроить iptables: выносим авторизацию пользователей - на отдельный сервер (через https (443 порт) ), т.е. надо организовать перенаправление портов при обращении на 443 порт. более подробно в ICQ/личке. пример кода: http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID10/2647.htmlЗакрыт13 лет назад