Настроить сервер Linux под Drupal

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Необходимо настроить домашний сервер под Drupal

Инет через VPN

Дистрибутив выбирайте сами

в сервере 2 карты , одна интегрированная для входа инета , вторая wifi для раздачи инета локально

необходима настройка swtools и руссифицированная админка для самостоятельного управления сервером (почта,домены, архивация)

стоит 2 винта для одновременной записи на случай сбоя.

настройки системы безопасности

Описание сервера:

Материнская плата Intel D510MO integrated Atom D510 iN10 mini-ITX SATA Audio4+2 LAN+GMA3150 (bulk) [BLKD510MO]

Память DDRII Kingston 2048Mb 800MHz [KVR800D2N6/2G-SP]

Жесткий диск SATA II Western Digital 250Gb,Caviar SE WD2500AAKS, 7200 rpm, 16Mb buffer [WD2500AAKS]

Корпус Foxconn RS-233, Slim-Desktop, 250W, 2*USB, Audio, Mic, Fan, miniITX (black/silver) [RS-233]

Адаптер D-Link Wireless N 150 PCI adapter, 802.11n(150Mbps) [DWA-525]

Общение через скайп.

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DrupalLinux
13 лет назад
myexchangegold
Роман 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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