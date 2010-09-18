Настройка Share-point 2010

Продемонстрировать возможность сервера - оптимизация, функции, сокращение затрат;донастроить конфиги под нового провайдера, обучить дальнейшим настройкам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить сервер (документооборот+сотрудники+CRM+хелпдеск+..) -основное, дополнительное по ходу установки
Синхронизировать с Exchange 2010.
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