Работа с ВПС-сервером

# 1 — $ 300

Задача: из обычного сервера на Windows 2008 создать разделенный на контейнеры VPS-сервер на базе технологии Parallels Virtuozzo Containers и составить инструкцию по выдаче новых контейнеров, техническим особенностям использования (сколько контейнеров можно уместить на один сервер, какие подводные камни и т.д.). Необходима оценка соотношения технических требований сервера и количества VPS-контейнеров, которые на нем возможно вместить.

Предоставляем: "нулевый" сервер с плеском или без, возможность купить лицензию Virtuozzo www.parallels.com/eu/download/... (при выполнении задания можно использовать их бесплатную демо-версию).

При удачном сотрудничестве возможна отдача сервера под администрирование (выдачу VPS-контейнеров).