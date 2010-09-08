Обновление Invision Power Board

На сервере установлен IP.Board версии 3.0.0. При попытке обновления до версии 3.1.2, возникла ошибка сервера, вследствие которой формально движок не обновился, но в админке появилось сообщение "IPB обнаружил что обновление не закончено. Ваша текущая версия ..., но вы начали обновление до версии 3.0.1". При продолжении обновления установщик показывает, что установлена последняя версия и не даёт продолжить обновление.

Файлы новой версии есть, старая работает на сервере. Необходимо довести до конца обновление движка. Жду предложений с ценами и сроками.