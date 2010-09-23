Скрипт лога нагрузки на сервер ubuntu 9.04

Нужно поставить ПО для сервера ubuntu 9.04 для слежения нагрузки на сервере.

ПО должно выводить сколько в % каждый аккаунт делает нагрузку + общая нагрузка в %

Нужно что бы можно было смотреть какая нагрузка была в определенное время + вывод какая максимальная нагрузка была за сегодня.

Еше было бы не плохо что в ПО показывала статистку трафика по IP.

Остальное не важно но если есть более функциональное ПО со всеми этими функциями то лучше поставить его.

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