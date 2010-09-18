Настройка iptables

Здравствуйте. Необходимо заблокировать использование p2p, торрент сетей на сервере с CentOS. На данный момент установлен модуль iptables ipp2p, который находит этот трафик и в принципе успешно блокирует большинство торрент клиентов. Но вышел торрет клиент utorrent 2.0.4 (начиная ...
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Требуется настроить iptables:
выносим авторизацию пользователей - на отдельный сервер (через https (443 порт) ),
т.е. надо организовать перенаправление портов при обращении на 443 порт.
более подробно в ICQ/личке.
пример кода:
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