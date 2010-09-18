Настройка iptables

$30
Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Требуется настроить iptables:

выносим авторизацию пользователей - на отдельный сервер (через https (443 порт) ),

т.е. надо организовать перенаправление портов при обращении на 443 порт.

более подробно в ICQ/личке.

пример кода:

http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID10/2647.html

13 лет назад
webrother
Сергей 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
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