Установка PHP5 на Debian

Здравствуйте. Необходимо заблокировать использование p2p, торрент сетей на сервере с CentOS. На данный момент установлен модуль iptables ipp2p, который находит этот трафик и в принципе успешно блокирует большинство торрент клиентов. Но вышел торрет клиент utorrent 2.0.4 (начиная ...
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Требуется отключить старый PHP4 и установить PHP5.2.14 (с библиотеками) так, чтобы легко можно было переключаться между двумя версиями PHP, если возникнет такая необходимость.
Нужна пошаговая инструкция и консультация на время обновления сервера.
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