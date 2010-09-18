Настройка частной сети

Здравствуйте.

Необходимо настроить PPTP, OpenVPN с раздачей динамических IP адресов. То есть подключаться все пользователи будут на 1 IP, а на выходе для каждого пользователя должен быть свой IP, то есть у каждого пользователя должен быть свой IP адрес, получается этот IP будет для пользователя выделенным, пока пользователь не переподключиться. После переподключения рандомно пользователю должен присвоится другой IP.

Сразу указывайте цену и сроки.

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