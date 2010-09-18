Установка и настройка 1С 8.

Настройка сервера/ПОЗакрыт3 заявки179 просмотров
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Установить и настроить 1С 8 Управление Производственным Предприятием +Управление Транспортом и дистрибуция, перенести базу с 1С 7.7. Синхронизировать с WMS - складская учетная система.

13 лет назад
gol1011
Олег 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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