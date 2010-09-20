Необходимо разово настроить vps сервер (Gentoo OS)

Настройка сервера/ПОЗакрыт10 заявок205 просмотров
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Необходимо настроить vps с Gentoo OS (под работы веб-сервера - апач,php,mysql и т.д.)...подробности по аське 576-720-764

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13 лет назад
Auto-Anton
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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