Настройка VPS-сервера, включая почтовые сервера

Сергей выполнил для нас несколько заданий по настройке сервера, а также по решению проблем с кодировками писем, борьбе со спамом и т.д. Все было сделано на очень высоком профессиональном уровне. Сергей не только выполнил оговоренное в ТЗ, но и, при необходимости, давал необходимые пояснения, самостоятельно вносил улучшения. Впечатления только положительные. Единственное, что следует учитывать: как и любой профессионал, Сергей довольно занятой человек, поэтому заранее планируйте свои дела и согласовывайте графики работ с ним. Мы планируем продолжить сотрудничать с этим специалистом.