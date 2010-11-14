Настроить сервер (документооборот+сотрудники+CRM+хелпдеск+..) -основное, дополнительное по ходу установки Синхронизировать с Exchange 2010.
Настройка VPS-сервера, включая почтовые сервера
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Необходимо настроить почтовые серверы на VPS-хостинге (избавить, в частности, от потока спама). Проверить другие основные настройки сервера. Так как четкое ТЗ отсутствует, то, во избежание недопонимания в дальнейшем, высылайте приватным сообщением перечень работ, которые планируете осуществить на сервере, с обоснованиями и пояснениями. Этот список будет согласовываться с нашими программистами и учитываться при отборе исполнителя.
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