Организация защиты сервера от ddos

Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки198 просмотров
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Добрый день,

Нужно

1) Составить конфиг MySQL на основе /usr/share/mysql/my-huge.cnf

2) Забиндить в конфиге MySQL все на localhost (bind-address = 127.0.0.1)

3) Включить syn_cookies в ядре

4) Закрыть в iptables порт 8080 для всех, кроме своих внешних интерфейсов

5) Сделать минимальный анти-дос набор в iptabes. Хотябы для этих типов дос-атак:

TCP Reset, Bogus TCP, HTTP Get, Spurf

6) Поставить QoS на сеть.

Спасибо, жду предложений

13 лет назад
selldigi
Евгений 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Vasiletc
38 летГермания
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Хороший человек и отличный, граммотный специалист. От совместной работы только хорошие впечатления. Рекомендую.
Быстро и продуктивно поработали Приятный человек
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