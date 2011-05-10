3D-Аниматор

$2500
3D-графикаЗакрытнет заявок133 просмотра
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Требуется художник-аниматор для создания эротических флешек.

Специалист должен уметь сам рисовать и анимировать.

Оплата - 10- 15$ за секунду анимации. Работа постоянная в офисе (Санкт-Петербург), можно удаленно

13 лет назад
orlannda87
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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