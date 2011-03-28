Разыскивается 3d моделлер.

Всем привет.

Ищу 3d моделлера, для работы над различными проектами. Работа бывает как сложная (HightPoly моделирование техники), так и простенькая текучка (моделинг предметов для игр и т.д.).

Главное чтобы человек был аккуратным и выполнял работу в срок.

Возможно подключение к работе нескольких человек.

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Пишите в личку или лучше на почту с примерами работ.

E-Mail: [email protected]