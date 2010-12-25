Иллюстрация на тему "Пираты"

Производим детскую мебель.

Для новой серии «Пираты» нужны векторные картинки. Будем печать их на оракал и клеить на фасады.

Необходимо разработать картинки на шкаф и комод с использованием готовых картинок из Интернета или отрисовать почти такое же.

Просим писать вашу цену за этот проект.

Проект должен быть выполнен до конца января.

Пример готового шкафа другой серии в файле.

Эскиз того как может выглядеть шкаф и комод – в файле.

Шкаф двухдверный

1) Фон-берег моря+волны сверху

2) Слева невысокая пальма и сундук

3) Справа пират

4) Вся картинка должна быть выполнена в одной цветовой гамме и насыщенности цвета.

5) Адреса на картинки

- пират http://www.istockphoto.com/stock-illustration-12728185-pirate.php

-мое и песок там-же на сайте

-солнышко http://www.istockphoto.com/stock-illustration-12941199-smilling-sun-summer-vacation.php

-сундук http://www.istockphoto.com/stock-illustration-13769315-treasure-chest.php

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-13335937-treasure-box.php

Комод

1) на нижние два ящика нужно нарисовать морское дно с водорослями

2) Ручки будут выполнены из оргстекла, на который наклеивается нкалейка «рыбка»

3) Адреса картинок

- рыбки http://www.istockphoto.com/stock-illustration-7047075-coral-fishes.php

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-8835260-sea-creatures.php

- морское дно http://www.istockphoto.com/stock-illustration-13306504-under-the-sea.php

http://russki.istockphoto.com/stock-illustration-12675346-diving.php