Добрый день! мне необходимы иллюстрации для альбома. в моем видении рисунок должен быть типа газетных карикатур. условная узнаваемость людей - более важна ситуация. Все ситуации будут в офисном пространсве. Прорисовка ...
Иллюстрация на тему "Пираты"
Производим детскую мебель.
Для новой серии «Пираты» нужны векторные картинки. Будем печать их на оракал и клеить на фасады.
Необходимо разработать картинки на шкаф и комод с использованием готовых картинок из Интернета или отрисовать почти такое же.
Просим писать вашу цену за этот проект.
Проект должен быть выполнен до конца января.
Пример готового шкафа другой серии в файле.
Эскиз того как может выглядеть шкаф и комод – в файле.
Шкаф двухдверный
1) Фон-берег моря+волны сверху
2) Слева невысокая пальма и сундук
3) Справа пират
4) Вся картинка должна быть выполнена в одной цветовой гамме и насыщенности цвета.
5) Адреса на картинки
- пират http://www.istockphoto.com/stock-illustration-12728185-pirate.php
-мое и песок там-же на сайте
-солнышко http://www.istockphoto.com/stock-illustration-12941199-smilling-sun-summer-vacation.php
-сундук http://www.istockphoto.com/stock-illustration-13769315-treasure-chest.php
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-13335937-treasure-box.php
Комод
1) на нижние два ящика нужно нарисовать морское дно с водорослями
2) Ручки будут выполнены из оргстекла, на который наклеивается нкалейка «рыбка»
3) Адреса картинок
- рыбки http://www.istockphoto.com/stock-illustration-7047075-coral-fishes.php
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-8835260-sea-creatures.php
- морское дно http://www.istockphoto.com/stock-illustration-13306504-under-the-sea.php
http://russki.istockphoto.com/stock-illustration-12675346-diving.php
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