Создание новогодней открытки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок325 просмотров

1. размер открытки как файлик "с НГ" в приложении.

2. Рисунок открытки как здесь http://kakotdohnul.ru/310/#more-310

3. На трубе сидят 3 зайца (как здесь http://lib.rus.ec/b/171561/read, только можно сделать их более серыми ), приобняв друг друга за плечи. Зайцев развернуть спиной к луне. Один заяц в красном шарфике Яндекс, другой в синем шарфике Google, а по центру РРГ-шный заяц.

4. На месте надписи smartnet ставим стишок (шрифт в белых/голубых тонах):

Пусть этот славный Новый год

Клиентов, денег принесёт,

Пусть на работе всё отлично,

И Яндекс знает сайт Ваш лично.

В веселье Новый год встречайте,

Но и про нас не забывайте!

Коллектив ООО "РРГ-продвижение"

5. На открытке желательно изобразить день, сделать светлее (цвет елок можно подогнать по зеленый на нашем логотипе) и вместо луны изобразить солнышко с лучами в виде морковок)

6. Логотип РРГ повесить в правом верхнем углу как-нибудь

Любые идеи также рассмотрим.

14 лет назад
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Выбрал Татьяну для создания новогодней открытки, работой доволен. Работы выполнены в срок.
Спасибо за работу, Валентину. Заказчик надежный, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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