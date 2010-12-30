Создание новогодней открытки

1. размер открытки как файлик "с НГ" в приложении.

2. Рисунок открытки как здесь http://kakotdohnul.ru/310/#more-310

3. На трубе сидят 3 зайца (как здесь http://lib.rus.ec/b/171561/read, только можно сделать их более серыми ), приобняв друг друга за плечи. Зайцев развернуть спиной к луне. Один заяц в красном шарфике Яндекс, другой в синем шарфике Google, а по центру РРГ-шный заяц.

4. На месте надписи smartnet ставим стишок (шрифт в белых/голубых тонах):

Пусть этот славный Новый год

Клиентов, денег принесёт,

Пусть на работе всё отлично,

И Яндекс знает сайт Ваш лично.

В веселье Новый год встречайте,

Но и про нас не забывайте!

Коллектив ООО "РРГ-продвижение"

5. На открытке желательно изобразить день, сделать светлее (цвет елок можно подогнать по зеленый на нашем логотипе) и вместо луны изобразить солнышко с лучами в виде морковок)

6. Логотип РРГ повесить в правом верхнем углу как-нибудь

Любые идеи также рассмотрим.