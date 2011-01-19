Нарисовать аватар

Хочу сделать девушке подарок на новый год.

Аватар должен быть простой и с душой. Для примера, можно посмотреть героев Ghibli, Madhouse.

Делать в аниме стиле вовсе не обязательно.

UPD

Цена выставлена высокой т.к я жду действительно интересную и качественную работу, просто отрисовать аватар по фотке не получится, в рисунке должна быть идея и особый шарм :)