Здравствуйте. Необходимо отрисовать 1 фото человека в векторе.
Создать фон из фото по образцу за сегодня
Из файла body-bg-orig.png (в нем выравнен горизонт по сравнению с образцом) необходимо сделать абсолютно точной такой же (размеры, уровни прозрачности, сочленения фото и текстуры, приблизительный размер самого файла) файл как и образец - body-bg.jpg.
Нужно сделать как можно быстрее.
Ссылка на файлы:
http://rghost.ru/3957758/private/06e3cb2759aed2da2b8dfd64430e6948
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