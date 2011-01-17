Создать фон из фото по образцу за сегодня

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки348 просмотров

Из файла body-bg-orig.png (в нем выравнен горизонт по сравнению с образцом) необходимо сделать абсолютно точной такой же (размеры, уровни прозрачности, сочленения фото и текстуры, приблизительный размер самого файла) файл как и образец - body-bg.jpg.

Нужно сделать как можно быстрее.

Ссылка на файлы:

http://rghost.ru/3957758/private/06e3cb2759aed2da2b8dfd64430e6948

14 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$4
1 день
Работа была выполнена очень быстро.
Отличный заказчик. Вопросов нет.

Заявки фрилансеров

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад