Создать фон из фото по образцу за сегодня

Из файла body-bg-orig.png (в нем выравнен горизонт по сравнению с образцом) необходимо сделать абсолютно точной такой же (размеры, уровни прозрачности, сочленения фото и текстуры, приблизительный размер самого файла) файл как и образец - body-bg.jpg.

Нужно сделать как можно быстрее.

Ссылка на файлы:

http://rghost.ru/3957758/private/06e3cb2759aed2da2b8dfd64430e6948