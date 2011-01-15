Обработка фотографий товаров

Работа на сегодня на вечер. Фото и ТЗ предоставлю к 17:00 МСК

Там надо выровнять фотографии (а то они под наклоном сфотканы некоторые), отбелить фон (а то он не идеально белый), может чуть осветлить некоторые фотки. Фоток не больше 15 штук.