Есть шаблон, есть фотка, из фотки вырезать лицо, вставить в шаблон, нужно сделать так чтоб было реалистично. бюджет 150 рублей, оставляйте аську и время онлайн.
Обработка фотографий товаров
Работа на сегодня на вечер. Фото и ТЗ предоставлю к 17:00 МСК
Там надо выровнять фотографии (а то они под наклоном сфотканы некоторые), отбелить фон (а то он не идеально белый), может чуть осветлить некоторые фотки. Фоток не больше 15 штук.
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