Обработка фотографий товаров

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Завершен30 заявок442 просмотра

Работа на сегодня на вечер. Фото и ТЗ предоставлю к 17:00 МСК

Там надо выровнять фотографии (а то они под наклоном сфотканы некоторые), отбелить фон (а то он не идеально белый), может чуть осветлить некоторые фотки. Фоток не больше 15 штук.

14 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$8
1 день
Отличная работа - быстро, в точности с заданием и качественно. Большое спасибо!
Четкое задание , моментальная оплата, приятно общаться, только положительные впечатления !!! Желаю вам удачи!

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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