Обработка фотографий

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок268 просмотров

Нужно обработать 17 фотографий.

1. Сменить фон

2. Исправить цвет кожи и её дефекты

3. На некоторых фотографиях исправить детали тела.

Подробности при прямой переписке

14 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

arsee
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Прекрасная работа. Быстро и качественно. Рекомендую
Остался доволен работой с работодателем, проблем и задержек с оплатой не возникло, удачных вам проектов

Заявки фрилансеров

arsee
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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