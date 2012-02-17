arsee

Валентина Кретова arsee

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Портфолио

Отзывы заказчиков

fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Корректировка логотипов
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Приятно работать с заказчиком который знает что он хочет видеть в конечном итоге
Ответный отзыв
mstudios
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Исправить логотип сайта с текстом на казахском яз.
Отлично справился с заданием. Рекомендую всем работать с данным исполнителем.
Все четко ясно и без изъянов , приятный человек, хороший заказчик
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sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Обработать фотографии для каталога
Оперативно, в лучшем виде, за разумную сумму, планирую дальнейшее сотрудничество...
Приятный заказчик, остался доволен сотрудничеству
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bestdesk
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать бланк\Работа с изображениями
За считанные секунды сделал то, что требовалось)) Очень понравилось))) БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Приятно помочь ХОРОШЕМУ человеку
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juasker
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$8
10 баллов
13 лет назад
Необходимо сделать однотонный фон на картинках
Выполнено всё в лучшем виде и даже раньше чем я ожидал.
Хороший заказчик , было приятно поработать
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