Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Приятно работать с заказчиком который знает что он хочет видеть в конечном итоге
$2
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился с заданием. Рекомендую всем работать с данным исполнителем.
Ответный отзыв
Все четко ясно и без изъянов , приятный человек, хороший заказчик
$1
10 баллов
13 лет назад
Оперативно, в лучшем виде, за разумную сумму, планирую дальнейшее сотрудничество...
Ответный отзыв
Приятный заказчик, остался доволен сотрудничеству
$2
10 баллов
13 лет назад
За считанные секунды сделал то, что требовалось)) Очень понравилось))) БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Ответный отзыв
Приятно помочь ХОРОШЕМУ человеку
$8
10 баллов
13 лет назад
Выполнено всё в лучшем виде и даже раньше чем я ожидал.
Ответный отзыв
Хороший заказчик , было приятно поработать