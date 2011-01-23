Коллаж с мушкетером

Из претендентов на проект выделил Кирилла благодаря тому, что он вметсо портфолио сразу прислал тестовый вариант коллажа, выполненый с учетом всех требований, указанных в задании. С работой справился быстро и качественно. Приятно удивило доверие с его стороны: сдал работу до получения оплаты. В целом работать было очень легко и приятно, без нервов.