Коллаж с мушкетером

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен28 заявок520 просмотров

Требуется сделать качественный коллаж из двух фотографий.

1. На место лица дартаньяна поставить лицо человека с фотографии.

2. Добавить усы (бородка эспаньолка).

3. Сделать цветокоррекцию.

4. Согласовать цвет кожи, тени, свет.

Сроки:

Работа нужна к 22.01.11

14 лет назад
a11
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

kekskeks
Кирилл 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
Из претендентов на проект выделил Кирилла благодаря тому, что он вметсо портфолио сразу прислал тестовый вариант коллажа, выполненый с учетом всех требований, указанных в задании. С работой справился быстро и качественно. Приятно удивило доверие с его стороны: сдал работу до получения оплаты. В целом работать было очень легко и приятно, без нервов.
Надеюсь, имениннику понравилось)

Заявки фрилансеров

kekskeks
Кирилл 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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