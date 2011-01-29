Редактирование pdf-каталога товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен24 заявки376 просмотров

Есть каталог товаров в pdf-формате, всего страниц:430.

на каждой странице вверху есть логотип, а внизу номер телефона и емейл.

Нужно заменить логотип, номер телефона и вместо емейла - адрес сайта вставить. Это все на каждой странице.

На нескольких страницах есть адрес сайта и название - их тоже заменить.

14 лет назад
delaemreklamu
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$50
1 день
Любовь всё сделала хорошо и быстро. Рекомендую.
Денис прекрасный заказчик, четко поставленное задание, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Helike
Любовь 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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