Редактирование pdf-каталога товаров

Есть каталог товаров в pdf-формате, всего страниц:430.

на каждой странице вверху есть логотип, а внизу номер телефона и емейл.

Нужно заменить логотип, номер телефона и вместо емейла - адрес сайта вставить. Это все на каждой странице.

На нескольких страницах есть адрес сайта и название - их тоже заменить.