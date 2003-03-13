Есть каталог товаров в pdf-формате, всего страниц:430. на каждой странице вверху есть логотип, а внизу номер телефона и емейл. Нужно заменить логотип, номер телефона и вместо емейла - адрес сайта вставить. Это ...
Требуется обработать фотографии
Обработать фотографии с металлопрокатом ( около 10 шт)
Указать цену за обработку 1 шт. и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Обработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Нужно ребенку на первый юбилей сделать что-то типа фотокалендаря-плаката (коллажа) формата или А2, или А3 с его 12-ю фото с каждого месяца жизни и подписью его достижений за этот период. Нужен ...Завершен14 лет назад
На постоянной основе требуются новые открытки для приложения, необходимо найти рисунки подходящей тематики в интернете и изменить размер до заданного формата, для каждой открытки 3 формата, необходимо указать стоимость подготовки 100 открыток.Завершен14 лет назад
Есть порядка 200 фотографий (лого фирм), который надо обрезать или подогнать под определенный размер. Работа срочная, надо сделать сегодня в воскресенье, потом возможно долговременное сотрудничество. От вас жду сразу предложения по цене и координаты для ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется сделать качественный коллаж из двух фотографий. 1. На место лица дартаньяна поставить лицо человека с фотографии. 2. Добавить усы (бородка эспаньолка). 3. Сделать цветокоррекцию. 4. Согласовать цвет кожи, ...Завершен14 лет назад
Нужно аккуратно и быстро обрезать фон в фотошопе на фотографиях одежды. 8 - простых(пример в приложении) и 9 более сложных.Завершен14 лет назад
- $50
Для сайта http://www.redmonkey.com.ua/ нужно обработь фото обуви Один продут состоит из 2-4 фото в разны ракусрсах. Нужно эти 2-4 фото очистить по контуру и добавить небольшую тень. К примеру продукт http://www.redmonkey.com.ua/#pr-1635. Наводим на фото ...Завершен14 лет назад
- $50
Нужно обработать фотографии букетов для интернет-магазина. Требуется вырезать букеты из фона и сохранить фото в формате .PSD, без изменения размеров, на прозрачном фоне. Оплата через WebMoney. 3я партия фото - 45 шт.Завершен14 лет назад
- $5
Из файла body-bg-orig.png (в нем выравнен горизонт по сравнению с образцом) необходимо сделать абсолютно точной такой же (размеры, уровни прозрачности, сочленения фото и текстуры, приблизительный размер самого файла) файл как и образец - body-bg.jpg. ...Завершен14 лет назад
- $30
Здравствуйте. Необходимо отрисовать 1 фото человека в векторе.Обработка фотографий19 заявокЗакрыт14 лет назад