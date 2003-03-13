Срочно обработать десяток фот в RAW. Вытянуть фон, цвет, яркость, контраст, убрать тёмные места на фоне, шум. 4752 по дл. стороне. Довести до полной готовности, прилично отснятые фоты. Оплата web манями
Около 500 уникальных картинок
Здравствуйте! Необходимо сделать около 500 уникальных картинок по юридической тематике. Работа включает в себя:
1. Нахождение тематических картинок в фотобанках или иных местах (например, flickr.com)
2. Уникализация (здесь необходимо знать какие картинки поисковики считают уникальными)
3. Нанесение надписи
Картинки нужно делать кликабельными. Задание творческое. От Вас - цена за 1 изображение.
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