на основе поэтажного плана 2-х этажного дома 10 на 14 снаружи 9 на 13 внутри с двумя входами - неравный дуплекс (1/2 первого этажа одно жилище, остальное второе) ...
Генпланисту работа над проектом Архитектура/Генплан
Поработать над исходным файлом dwg согласно тех. задания. Цель -для предварительной презентации. Срок выполнения – 3 дня.
Более подробно через ЛС.
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