Генпланисту работа над проектом Архитектура/Генплан

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт2 заявки268 просмотров

Поработать над исходным файлом dwg согласно тех. задания. Цель -для предварительной презентации. Срок выполнения – 3 дня. 

Более подробно через ЛС.

8 лет назад
pltd
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Был
6 лет назад

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