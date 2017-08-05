Требуется архитектор

Здравствуйте! Наша компания занимается производством домокомплектов деревянных домов по новой запатентованной технологии. Готовится сайт компании и очень хотелось бы видеть на сайте несколько примеров проектов домов для потенциальных заказчиков. Можете ли предоставить несколько проектов деревянных ...