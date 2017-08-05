Требуется архитектор

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт16 заявок236 просмотров

Требуется грамотный архитектор с опытом работы, необходимо доработать архитектурный проект под требование заказчика, изменения незначительные, коснутся фасадов и кровли.  Все исходные чертежи для работы в dwg.

8 лет назад
guest_15068761615493
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров