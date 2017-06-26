Разработка проекта дома

$450
Архитектура зданийЗакрыт12 заявок218 просмотров
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Необходимо разработать: эскизный, архитектурный, конструктивный проект дома из Клееного бруса. Цокольный этаж 40 м2. (Монолит)+фундамент ростверк. 1 этаж 81 м2. Клееный брус 240*190 мм. 2 этаж 81 м2. Клееный брус 240*190 мм.

6 лет назад
guest_1490022444162
7 лет в сервисе
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6 лет назад