Разработка проекта 2-х этажного дома

Требуется нарисовать проект дома из сип панелей. Сделать АР и КД или как это называется. Т.е. визуальный раздел с размерами и для производства и строителей, чтоб одни правильно раскроили а другие правильно собрали дом. Размеры ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходима разработка проекта дома из кирпича. Вот донор http://www.alfaplan.ru/catalog/item_346/
визуально этот дом нужно привести к такому виду
http://dom-morozov.by/proekty-domov/dvuhetazhnye-doma/160-01.html, также
планируется сделать погреб под одной из комнат (около 20 м2) (внимание
важно сделать правильную гидроизоляцию так как близко грунтовые воды).
Участок 11 соток ровный, прямоугольный у дороги 21м, в конце 20м есть топосъемка.
В проекте должны быть учтены подготовки под вентиляцию, водоснабжение и водоотведение.
- Похожие заказы
- Архитектура зданий8 заявокЗакрыт6 лет назад
Кто умеет хорошо и толково проектировать, отзовитесь.Архитектура зданий15 заявокЗакрыт6 лет назад
В программе тоже надо фасад план разрез перспектива генпланАрхитектура зданий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим архитектор для реализации документации и конструктивных решений для типовых монолитных объектов (фундаменты, перекрытия, лестницы и пр.). Детали обсудим с кандидатами.Архитектура зданий7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить модель жилого дома в Revit: - 1- и 2-хэтажного жилого дома, с посадкой на участок и благоустройством придомовой территории. - 3-д визуализация с нескольких ракурсов. - подготовкой спецификации-сметы по всем объемам работ стены- газобетон, евро- кирпич перекрытия- пустотные ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется чертеж дома с размерами - http://prntscr.com/fhji31 , необходимо на основе этого чертежа создать проект дома в программе SketchUpАрхитектура зданий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Строю себе дом в татарстане, нужен проектировщик хороший. Отзовитесь ребята!Архитектура зданий20 заявокЗакрыт6 лет назад
Мини футбольное поле для базы отдыха. Требования к проектировщику: опыт работы, авторский надзор.Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать имеющийся проект КМ (конструкции металлические) для здания размерами 6*12 *7 м. Есть проект КМ. В текущем проекте (которые будет во вложенном) вес здания составляет 6,7 тонн. Это более 95 кг. на м2. Очень много. ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $18
Дом квадратный ровный 12 на 12 , 2х этажный , кирпич . Нужно нарисовать в визиуализации облицовку кирпичом для понимания красиво ли смотрится . Окна также не зафиксированы – по Облицовке будем смотреть . Вроде ...Архитектура зданий17 заявокЗакрыт6 лет назад