Разработка проекта 2-х этажного дома

Здравствуйте! Необходима разработка проекта дома из кирпича. Вот донор http://www.alfaplan.ru/catalog/item_346/

визуально этот дом нужно привести к такому виду

http://dom-morozov.by/proekty-domov/dvuhetazhnye-doma/160-01.html, также

планируется сделать погреб под одной из комнат (около 20 м2) (внимание

важно сделать правильную гидроизоляцию так как близко грунтовые воды).

Участок 11 соток ровный, прямоугольный у дороги 21м, в конце 20м есть топосъемка.

В проекте должны быть учтены подготовки под вентиляцию, водоснабжение и водоотведение.