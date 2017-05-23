Проекты монолитных конструкций

Архитектура зданийЗакрыт7 заявок158 просмотров
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Необходим архитектор для реализации документации и конструктивных решений для типовых монолитных объектов (фундаменты, перекрытия, лестницы и пр.). 

Детали обсудим с кандидатами.

7 лет назад
T-Mac
Илья 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад