Требуется нарисовать проект дома из сип панелей. Сделать АР и КД или как это называется. Т.е. визуальный раздел с размерами и для производства и строителей, чтоб одни правильно раскроили а другие правильно собрали дом. Размеры дома 8*10 примерно. 2 этажа, эксплуатируемая кровля. В стилей хайтек что то надо. Но экономно, чтоб подгадать под размер панелей и тд, чтоб не было много отходов.

Пишите свои цены и сроки. В идеале если у вас есть дома подобного плана.