Нарисовать проект дома из сип панелей

Архитектура зданийЗакрыт8 заявок302 просмотра
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Требуется нарисовать проект дома из сип панелей. Сделать АР и КД или как это называется. Т.е. визуальный раздел с размерами и для производства и строителей, чтоб одни правильно раскроили а другие правильно собрали дом. Размеры дома 8*10 примерно. 2 этажа, эксплуатируемая кровля. В стилей хайтек что то надо. Но экономно, чтоб подгадать под размер панелей и тд, чтоб не было много отходов.

Пишите свои цены и сроки. В идеале если у вас есть дома подобного плана.

6 лет назад
baraev_lol
Александр 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад