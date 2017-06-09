Дизайн заборов / варианты выкладки

Архитектура зданийЗакрыт14 заявок245 просмотров
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Добрый день.

Несложная работа для начинающих дизайнеров и архитекторов. Есть несколько видов кирпичей для строительства/отделки заборов. Для демонстрации клиентам нужны варианты выкладки с использованием только этих материалов. Укажите минимальную стоимость одного дизайна. Дизайнов нужно много. 

6 лет назад
Skieter
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад